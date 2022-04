Guillaume FREDERICK

Mon intérêt se porte vers les produits innovants, réfléchis et conçus pour la résolution de problématiques réelles ainsi que pour l'augmentation du confort de l'utilisateur.

Afin d'y arriver, j'ai étudié puis travaillé sur les notions de fonctionnalités/performances d'un produit (je suis ingénieur en mécanique).

A cela s'ajoute une sensibilisation à l'ergonomie physique/cognitive (j'ai rejoint une branche d'études appelée "Ergonomie, Design, et Ingénierie mécanique").

Pour finir, j'accorde beaucoup d'importance à l'esthétique, qui amène une grande valeur ajoutée lorsque celle-ci est originale, soignée, et adaptée à la cible. (Au delà de ma formation au design industriel à l'UTBM, ceci est une suite logique de ma passion et de mon rapport à l'art depuis mon enfance.)

Aujourd'hui, je recherche un poste alliant l'ingénierie mécanique et la dimension humaine, afin de travailler à rendre chaque produit performant, mais aussi adapté à l'homme.