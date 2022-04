Guillaume FREUDENREICH

Après avoir obtenu mon DUT Gestion Logistique et transport, je décide de m'engager dans le monde du travail. De 2011 à 2013 je développe notamment des capacités D’AFFRÉTEUR et de VENDEUR.

En 2014 je décide de me réorienter et de reprendre mes études en alternance. J'ai donc obtenu un Bachelor Responsable de Développement Commercial, à la CCI de Strasbourg.

Depuis Juillet 2015 je suis en post chez Beauvallet Restauration en tant que PROMOTEUR COMMERCIAL.

Je m'occupe de former des commerciaux sur la boucherie

D'animer des réunions

De vendre de la viande

D'entretenir les relations avec notre partenaire Transgourmet

De gérer les grands comptes



Mes compétences :

Pack office

Citrix

SAP