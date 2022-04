Guillaume FRITZ

Mon objectif professionnel est de travailler dans le secteur de la téléphonie mobile. Ceci dans le but de de développer la téléphonie mobile au sein d'une activité intéressante, dynamique et porteuse.



Grâce à mes études et aux diverses expériences professionnelles acquises précédemment, je suis capable de couvrir les champs suivants:

Développement de site web (classique et mobile)

Développement d'application

Veille technologique

Design



Par ailleurs, j'ai également travaillé dans le monde du bâtiment ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de contact avec les divers acteurs d'un projet ainsi que de rigueur et d'autonomie.



Actuellement je suis en troisième année d'école d'ingénieur généraliste trilingue en Conception Généralisé de Produit et je me prépare à valider mon diplôme et le diplôme de l'université de Cranfield.