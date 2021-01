Guillaume FROGER

Fraichement diplômé en Ingénieurie Cyber-sécurité

A la recherche de projets intéressants, novateurs au sein d'une équipe chaleureuse et compétente sous une direction ouverte d'esprit et bienveillante.

Dans un premier temps, je préfère les grands groupes pour leurs avantages (Santé, Culture, Moyens et Finance)



Mes compétences :

Project Management

Microsoft C-SHARP

Microsoft SQL Server

Web 3.0

Microsoft ASP.NET

C++

C Programming Language

Personal Home Page

Arduino

UML/OMT

SQL

AD

AJAX

Assembler

Domain Name Server Protocol

Firewalls

Git

Java

Kerberos

LDAP

Linux

MVC

Merise Methodology

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows

Network File System

Oracle PL/SQL

Python Programming

Telerik

VMware

jQuery

Splunk

AWS