Guillaume FROUEIN

Titulaire d’un Master 2 « Management et Stratégie d’Entreprise », je m’appuie sur un cursus alternance pour valider mes compétences et mon savoir-faire en gestion et commerce.



Je suis en recherche active d'un poste :



- Technico-Commercial / Chargé d’affaires

- Gestionnaire

- Administration des ventes



Mes compétences :

SAP

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Office

Citrix

Sage

Négociation commerciale

Mac OS

Facturation

Adobe Illustrator

Prospection Téléphonique

Prospection commerciale