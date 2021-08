Guillaume FROUX

10 ans d'expérience dans le pilotage et l'élaboration des documents de planification (SCoT, PLU(i)) et l'analyse des territoires (diagnostics urbains et paysagers, connaissance du foncier, études environnementales et socio-économiques).

Maîtrise du Code de l'Urbanisme, du SIG et des bases de données.

Aisance dans le dialogue multi-acteurs, l'animation et le travail en équipe...



... des compétences accompagnées d'un goût affirmé pour les démarches innovantes, ouvertes et écologiquement responsables !!



Mes compétences :

OpenOffice

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Animation d'équipe

Concertation publique

Travail en équipe

Adobe InDesign

Cartographie SIG

PAO

Droit de l'urbanisme

Gestion de projet

Droit de l'environnement

Base de données

Aménagement du territoire

Analyse territoriale

Animation d'ateliers

Stratégies d'aménagement

Urbanisme

Planification