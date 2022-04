Guillaume FUNDONI

AXM Human Resources est une société de Sourcing (processus d'identification des candidats correspondant aux critères d'un profil de poste) et d'accompagnement des entreprises dans leur démarche de Recrutement. Acteur incontournable du RPO (Recruitement Process Outsourcing), AXM HR permet aux recruteurs, aux entreprises à taille humaine, PME ou Grands Comptes ou aux cabinets de recrutements, SSII, agences d'intérim ou sociétés d'Outplacement d'optimiser leur temps aux entretiens décisionnels avec les candidats les plus pertinents. Bienvenue au coeur du e-Recruitment Plus de 10 millions de CV auxquels les équipes d'AXM Human Resources ont accès pour analyser et sélectionner quotidiennement les candidats les plus pertinents aux profils de poste recherchés. AXM Human Resources est le seul acteur sur le marché à fournir un service par abonnement à une prestation de sourcing en candidats. Chaque semaine est envoyée pour chaque profil de poste confié une sélection de CV issue des plus importantes Candidathèques du marché. Les services d'AXM Human Resources s'intègrent au processus de recherches en candidats de nombreux acteurs du recrutement (cabinets, ssii, sociétés d'outplacement,...). Pour permettre aux recruteurs de se doter des outils les plus efficaces en matière de Recherche & Sélection de Candidats. AXM Human Resources veille à offrir les meilleures techniques actuelles en matière de Recrutement : Pré-Qualification Chasse & Réseaux Sourcing en Candidats Approfondissement Annonces. Découvrez "Nos solutions" et nos formules, avec ou sans abonnement, pour accéder aux différents niveaux de services.