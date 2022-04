Guillaume GACOIN

Actuellement en recherche active.



Je souhaite travailler dans le domaine de la finance et plus spécialement en tant qu'analyste financier ou analyste crédits junior.



En 2009, j'ai obtenu un master 2 en expertise économique et gestion des risques financiers à l'université de Rouen.



A l'occasion d'un stage de 6 mois à la Banque de France, j'ai eu l'opportunité d'exercer un poste d'analyste financier chargée de la cotation.



Ayant déménagé depuis peu en région parisienne, je souhaite pouvoir trouver un emploi dans un domaine que j'apprécie.



Mes compétences :

Analyse financière

Bon relationnel

capacité d'analyse

Relationnel

Rigueur