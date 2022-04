Guillaume GAGNERET

En 6 ans d'expérience j'ai développé une solide connaissance des technologies Java / J2EE. J'ai appris à utiliser :

Struts 1 & 2

JSF

Spring

JPA

Hibernate

OpenJPA

Swing

EJB

Webservices

JUnit



Je connais également les API:

JAX-WS

Axis

JAX-B

SimpleXML

dom4j

SAX

ant

maven

Quartz

poi

c3p0

ehcache

log4j

selenium



J'ai également une bonne maitrise dans les technologies annexes:

SQL

Oracle

HTML

CSS

Javascript

jQuery

Batchlet



Dans ma carrière, j'ai également utilisé les technologies et langages suivants:

PL/SQL

PHP

C

C++

MQ

TIBCO



J'ai travaillé sous les différents environnements:

Eclipse

Netbean

RAD

Tomcat

Websphere



Mes compétences :

