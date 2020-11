Guillaume GAGNEUR

COMPETENCES

 Management : Recrutement, gestion d’équipes, coaching et accompagnement, animation de CODIR, gestion de sous-traitants

 Gestion : Gestion de projets, de budgets, d’affaires,

 Analyse : KPI, analyses des risques, création et suivi d’indices de performance

 Technico-commercial : Réponse aux appels d’offre, négociation.

 Développement commercial : Animation d’un portefeuille client, prospection, développement de partenariat, organisation d’évènements commerciaux.

 Certifications : maitrise des référentiels MASE, ISO 9001, ISO 14001



Associatif professionnel :

Membre du COPIL du MASE Rhône-Alpes de 2007 à 2016

Juge compétition Throwdown 2020

Membre de l'association des commerçants depuis 2016



Maitrise des logiciels :

Office 365, Word, Excel, Power point, Prezi, AS 400, NA, CXO





FORMATIONS/HABILITATIONS:

-Chef de projet

-Management des processus

-Sauveteur Secouriste du Travail

-Atmosphère Explovive

-Travaux Très Haute Pression

-Risques chimiques niveau 2

-Réception et utilisation d’échafaudage,

-Prévention des risques niveau 1 option : Cycle combustible

-Prévention des risques niveau 1 option : Chimie de l'uranium



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Qualité

Sécurité

Stratégie

Gestion de projet

Proactivité

Coaching d'équipe

Créativité

Développement commercial

Office 365