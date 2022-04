Guillaume GALAND

Gestion des Achats Généraux et non Généraux:



Fonction Transversale tout départements (F&B, Technique, Hébergement, Services...)sur le site du Grand Hotel à Paris (700 employés; 65 Millions d'€ de CA);



Gestion et suivi des contrats;

Gestion des budgets et des investissements;

Etude et définition des besoins, Appels d'Offres Services et Produits, Négociations, Suivis des fournisseurs (délais, conformités,conditions de paiement...);

Amélioration du Panel Fournisseur;



Mes compétences :

Achats

Oenologie

Vin