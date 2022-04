Jeune diplômé d'un Master Grande École de Commerce à BEM Bordeaux École de Management (mars 2012),en marketing et communication, j'occupe actuellement le poste de responsable de rayon chez Décathlon à Toulouse.



Ouvert d’esprit, créatif, communicant, dynamique, je mène les projets qui me sont confiés avec efficacité et rigueur. Le contact, le travail d’équipe, la créativité, la gestion de projet sont des aspects de la profession qui m’attirent tout particulièrement.



Flexible, motivé et déterminé, je suis disponible de suite. N'hésitez pas à me contacter si un poste correspondant à mon profil venait à se libérer/créer au sein de votre organisation.



A très bientôt,

Guillaume Galy



-- > Mon CV en ligne: http://www.guillaume-galy.com/



Mes compétences :

BTS Management des Unités Commerciales

Commercial

Commerciales

Communication

Communication externe

Communication interne

Management

Management des unités commerciales

Marketing

Marketing web

Web