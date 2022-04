Guillaume GARCIA

Actuellement, Chercheur chimie médicinale au sein de Metabrain Resarch, Chilly-Mazarin, France.



Compétences développées :

- Elaborer et suivre des programmes de chimie médicinale dans le domaine du cancer et des maladies métaboliques.

- Développement de séries chimiques originales, SAR/SPR.

- Déterminer et développer les méthodes de recherche et élaborer des protocoles

- Réaliser des synthèses multi-étapes / Manipuler en milieu radioactif, radiochimie

- Amélioration d’un profil de sélectivité, optimisation des paramètres pharmaco-cinétiques et physico-chimiques d’une série de composés actifs.

- Mise au point de voies de synthèse adaptées à l’exploration des relations structure-activité ou à la synthèse sur grande échelle.

- Analyser par méthodes chromatographiques et spectroscopiques, LC-MS, UV-visible, fluorescence, RMN 1H / 13C, Infra-Rouge.

- Imagerie microscopie confocale

- Réaliser des tests biologiques, culture cellulaire in vitro, test cytotoxicité, interactions et photoclivage d’ADN, protocoles photothérapie dynamique mono et biphotonique,



Recherche

- Rédiger des rapports, publications et assurer la veille technologique

- Rechercher des financements, des partenariats de recherche et les contractualiser



Pédagogie

- Encadrer des techniciens et former des doctorants et stagiaires

- Superviser et contrôler le déroulement et l’avancement des expériences



Relationnel

- Présenter et argumenter sur un projet auprès de partenaires

- Conseiller sur les techniques de synthèses et de purifications



Informatique : pack Office, Isis Draw, Chem Draw, Chembio, Image, bases de données SciFinder, Beilstein.



Mes compétences :

Recherche

Informatique

Gestion de projet

Chimie