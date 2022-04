EN charge des aspects Innovation, au sein du SAP Innovation Center Paris, sur le domaine SAP UX (SAP Fiori, SAP UI5, SAP Screen Personas, ...)



Certifié SAP (ABAP with SAP NetWeaver 7.0)



Arrivée chez Alti en Avril 2009 dans la BU HR



Architecte applicatif sur les solutions SAP ou intégrant du SAP, intervenant sur :

o Talent Management (EhP 6) avec NWBC

o solutions combinant Portal - Universal Worklist - Web Dypro ABAP

o Web Dynpro ABAP, FPM, Flash Islands (blog SDN ci-dessous)

o personnalisation de CATS (Cross-Application Time Sheet) (validation synchrone du Manager, contrôle sur le Time, ...) en WDJ

o autorisations structurelles HR

o workflows ABAP et Guided Procedures & Visual Composer

o implémentation de solutions Business Server Pages (transactionnel ou non) dans un contexte SAP BI (verrous, remontées des erreurs de Process Chain, ...) avec des interfaces utilisateurs avancées (AJAX, popup modales type "Thickbox", ...)

o "relooking" du Portail à l'aide du NWDS (développements spécifiques) et du Theme Editor

o aspects Web Services pour stack ABAP (Java ou .Net connector, Web Services sous R/3 4.7, Web Services sous ECC)



Les solutions SAP sur lesquelles je travaille régulièrement :

o ECC 6 EhP 0 à 7, EP 7.x, BI 7, MII (v11.5 et v12), xRPM 4.5 / cProjects, ...



Responsable de l'offre SAP Netweaver pour Logica sur la région Lyonnaise entre 2007 et 2009.



Mon profil LinkedIn (avec l'IP en dur pour que ce soit un lien !):

http://64.74.98.80/in/guillaumegarcia



Profil SDN (SAP Developer Network) - Communauté de consultants & développeurs SAP

https://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/profile/Guillaume +GARCIA



Mes compétences :

ABAP

HTML

SAP HR

SAP Portal

Flex

AJAX

SAP

AngularJS

WEB DYNPRO ABAP (WDA)

BRF+