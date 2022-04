Guillaume GARCIA

Formé à l'université de Pau et des pays de l'Adour, après avoir effectué un IUT informatique à Bayonne, j'ai obtenu mon diplôme de Master Informatique génie logiciel et systèmes distribués (Bac+5) avec mention Bien.



J'ai eu l'opportunité d'accroître mes connaissances durant 3,5 années au sein d'une grande société de service informatique (ATOS ORIGIN), pour de grands comptes tels qu’Airbus et France Telecom.



J'ai par la suite évolué vers des postes à responsabilités en tant que maîtrise d’œuvre pour France Telecom, pendant 10 mois, avant de changer de région géographique (raison pour laquelle j'ai été contraint de quitter ce poste).

J'en ai retiré une satisfaction personnelle dans la relation client, le pilotage et la prise de décisions.



J’ai alors mis mes compétences au sein d’une petite entreprise, en tant que responsable du développement logiciel / Directeur technique, pendant 6 mois.

J’y ai exercé le rôle de manager d’une petite équipe sur des projets industriels et de R&D.

Mon rôle fut aussi d’apporter une prestation de conseil envers le PDG, non informaticien.

Malheureusement la société a fermée pour raison économique.



C'est ainsi que j'ai intégré la société MaxSea International, spécialisée dans le monde de la navigation maritime.



Aujourd'hui ScrumMaster, je n'en demeure pas moins développeur .NET (C#), mais aussi Azure (Service Bus, Web rôle ...), et enfin tout ce qui attrait au web (HTML5, CSS3 (TypeScript), Responsive design ...).

Je suis aussi responsable du projet permettant la facturation automatisée des commandes, par la création de factures dans le logiciel de comptabilité SAGE.



Mes compétences :

J2se

J2ee

Sociable

Force de proposition

Rigoureux

Java

C#

.net

Persévérant

Management

Sage

Responsive Design

CSS 3

HTML 5

Azure

REST