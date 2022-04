Bonjour,



je m'appelle Guillaume GARCIN, j'ai 24 ans et j'habite à Marseille (13).

J'ai obtenu mon diplome de "concepteur 3D/VFX" à l'école Aries d'Aix-en-Provence.

J'ai été formé sur 3DSMAX, MAYA, Vray, Photoshop, AfterEffect, Premiere, Illustrator, Zbrush, RealFlow, Nuke...

Je suis un passionné de dessin, cinema, jeux videos, images de synthèse et plus particulièrement de film d'animation qui est le secteur d'activité dans lequel je souhaite m'épanouir.

Sur mon site vous pourrez trouver mes travaux 3D ainsi que mes coordonées:



http://guillaumegarcincg.wixsite.com/portfolio



Mes compétences :

Maya

3ds Max

Zbrush

Mental ray

Vray

Photoshop

Illustrator

After effect

Nuke