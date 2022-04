Étudiant à l'institut supérieur de commerce (ISC), je travail en parallèle en tant qu'auto-entrepreneur avec la société cebelian qui édite et commercialise son logiciel crm.



Je m'occupe de la communication et du marketing de cebelian sur internet ce qui comprends les activités suivantes:



- Mise en place d'une communication communautaire



- création et ajout de contenus sur les réseaux sociaux et les sites hébergeant des vidéos



- Présence en ligne, développement du trafic et du réseau de cebelian



En parallèle, j'effectue ponctuellement des missions diverses, en ce moment je suis chargé d'une mission de prospection et de qualification de fichier pour une agence de communication.



J'en profite pour dire que je suis ouvert aux propositions de stages, particulièrement entre mai et septembre 2012.



A bientôt



Guillaume Garnier



Mes compétences :

communication