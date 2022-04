Guillaume GARRAS

Ingénieur commercial polyvalent diplomé. Actuellement je recherche des consultants expérimentés dans leurs domaines liés à l'industrie pour BT EST FormationArray , un organisme de formation.J'assure le suivi des affaires et je comble les besoins des clients de l'est de la France.



Actuellement, je recherche une nouvelle expérience plus rémunératrice dans l'est, autour de 50 Keuros avec des missions intéressantes et une autonomie pour les réaliser.