Guillaume GAUCHET

Manager de terrain, posé et toujours à l’écoute avec une très bonne capacité d’adaptation.

Technicien devenu ingénieur, passionné par le management, la finance et la stratégie d'entreprise.

Prédisposition au management transversal entre client, sous-traitant et interlocuteur de l’état.

Habitué au management de projet complexe avec de fortes contraintes organisationnelles, qualité, coût, délais.



Mes compétences :

Haute tension

Clôture électrifiée

Sécurité incendie

Groupe électrogène

Electrotechnique

Courant faible

Enceinte à hygrométrie contrôlée

Cage de faraday

Courant fort

Pneumatique

Climatisation industrielle

Ingénierie

Gestion du changement

Gestion de projet

Management