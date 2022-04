Guillaume GAUTHÉ

Avec plus d’une dizaine d’années d’expérience en business développement et en management de lignes de produits et services, j’ai pu éprouver mes compétences en commerce et marketing dans un contexte industriel et international: gestion de lignes de produits et services, management de projets fonctionnels et opérationnels, développement et commercialisation de nouvelles solutions…

Orienté résultats, je recherche les sources d’innovation et de changement susceptibles de développer et pérenniser les domaines d’activités qui me sont confiés, et ce dans un souci permanent de satisfaction client, élément essentiel de toute entreprise.

Organisé et méthodique, j’établis une relation de confiance avec les personnes qui travaillent à mes côtés et crée les conditions propices au développement de chacun.



Mes compétences :

SAP OFFICE

SAP

Project Management

Microsoft Access

Customer Relationship Management

Cost management

Budgets

Communication

Gestion de projet

Management commercial

Marketing stratégique

Management opérationnel

Mix Marketing

Key account management

Négociation