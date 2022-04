Guillaume GAUTHIER

J’accompagne depuis 2014 le Programme de Rénovation Urbaine de la ville de Saint-Ouen l’Aumône (95) dans le cadre du nouveau Contrat de Ville (ex-CUCS). Urbaniste titulaire d’un Master 2, j’ai souhaité orienter mon parcours professionnel vers les domaines de la communication et de la politique de la ville.



J’ai participé en 2010 à la préparation du débat public autour du Grand Paris Express. Cette première expérience m’a permis d’intégrer le Cabinet C&S Conseils en 2012, spécialisé dans la réflexion stratégique autour de grands projets économiques et sociaux, à l’image de l’extension du Tramway 1 en Île-de-France ou des projets d’éoliennes Off-shore sur la côte Atlantique.



Voici mes principaux domaines de compétence :



MÉTHODOLOGIE DE PROJETS

Capacité à porter un projet - Travail en équipe - Approche pluridisciplinaire - Connaissance du fonctionnement des institutions territoriales et du monde associatif - Mise en réseau des partenaires



ANIMATION ET COMMUNICATION

Démocratie participative - Organisation d’évènements - Retours d’expérience - Rencontre avec les acteurs du territoires - Outils de communication - Veille et analyse de l'actualité



RÉDACTION - SYNTHÈSE ET ANALYSE - CARTOGRAPHIE

Rénovation urbaine - Habitat - Géographie - Économie - Politique



Membre des associations suivantes : MAGISTRAM (association des étudiants en urbanisme de Paris 1 - Président pour l'année 2011-2012) et AIDEMA (écrivains publics, Paris XIème)



Co-fondateur de "Ville inventive", la Junior Entreprise de Paris-1



