Guillaume GAUTHIER

Ingénieur en écologie, j'ai été chargé des mission courtes sur des projets de recherche ou des études sur des milieux naturels par des laboratoires privés ou publics.

En parallèle j'ai fondé et développé une association qui me permet de proposer des activités autour du milieu arboré pour des activités ludiques, scientifiques et de formation.



J'ai un expérience dans différents secteurs en animation et sensibilisation en environnement qui m'a appris à coordonner des projets éducatifs sur plusieurs années pour les collectivités locales. J'ai dans ce cadre acquis des compétences dans la gestion d'une équipe d'une dizaine de personne.



Mes compétences :

SIG

entomologie

grimpe d'arbres

Analyse de données

écologie

Gestion de projet

Gestion d'équipes

Team Management

Cascading Style Sheets

HTML

Personal Home Page