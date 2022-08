Didier COHEN

FORMATIONS CERTIFIANTES :

- Accompagnateur VAE tous diplôme : animation, médico-social, sanitaire, social, sport.

- Référent Bientraitance au sein des ESSMS (Espace Sentein Formation).

- Financement & Négociation de projets (Dale Carnegie Training).

- Communication - Expression Orale Management & R.H (Joël Licciardi Formation).

- BAFA & BAFD (Léo Lagrange) - BNPS & PSC1 (SDIS).



COMPETENCES COMPLEMENTAIRES :

- Formateur et accompagnateur VAE pour tout diplôme social, médico-social, socioculturel.

- Formateur BAFA & BAFD et responsable de formation, depuis plus de 35 ans.

- Directeur d'Accueils Collectifs de Mineurs depuis plus de 35 ans.

- Enseignant en Karaté depuis plus de 35 ans. Titulaire du CQP Moniteur d'Arts Martiaux.

- Informatique : Pack office, internet, intranet, SAAS, réseaux sociaux pros.

- Membre du Comité Ethique de l'ADC (Association des Directeurs & Cadres des ESSMS).

- Administrateur de centres de formations : IRTS Parmentier, PEPS Formation.

- Expert et formateur en gestion de projets.



CENTRES D'INTERET :

Arts Martiaux : Aïkido, Jiu-Jitsu, Karaté - Musique : Chant, Guitare, Piano - Théâtre, Lectures



Avec 2 diplômes niveau 6 et 2 diplômes niveau 7 significatifs, je dirige actuellement une structure où un diplôme niveau 6 suffit, d'où mon souhait de vouloir progresser dans un poste avec des missions et des responsabilités importantes et motivantes qui prennent ainsi en compte mon parcours.