Guillaume GAUTIER

Je suis à la recherche d'une activité me permettant d'exercer des compétences techniques par exemple dans le maraîchage, la vente, l'usage et la réparation d'outils, l'électricité de base, la mécanique de base, le travail des métaux, la poterie, le textile etc bref tout ce qui sera utile dans le monde post-carbone et post effondrement.

Je veux passer le moins de temps possible derrière un ordinateur, car internet pour moi est tout à fait aliénant et handicappant.

Je suis prêt à exercer tout emploi salarié non qualifié afin de mener à bien ce projet de vie. Néanmoins je refuse de contribuer à la perpétuation du système capitaliste en travaillant pour une multinationale ou toute entreprise privée ou d'état qui serait de près ou de loin ancrer au système capitaliste perpétuant la logique qui va avec (compétition, rareté monétaire, obsolescence, consommation sans frein, destruction du vivant et de la joie).



Si vous avez une idée d'activité à me proposer, contactez-moi.



Mes compétences :

Gestion et animation de projet

Analyse stratégique et planification

Outils collaboratifs, outils de veille, TIC

Animation coopérative

TIC

Management

Veille économique

Microsoft Excel

Microsoft Word

OpenOffice