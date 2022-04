Guillaume GAVEN

Journaliste depuis plus de 15 ans je sais évaluer, décrypter et mettre en valeur l'information. Mon métier m'a appris à travailler de manière efficace et rapide, à développer mon autonomie dans la gestion des dossiers d'actualité. Le journalisme apprend des techniques rédactionnelles, des techniques de traitement de l'image et de l'information, des savoir faire en matière de transmission et d'adaptation des informations qui doivent toujours rester des outils permettant de mieux faire apparaître la réalité d'un contexte, d'une situation.



Ces compétences relationnelles, organisationnelles, analytiques et rédactionnelles, je souhaite aujourd'hui les mettre en œuvre dans un contexte différent, me donnant l'occasion de promouvoir un produit, un projet qui me paraîtra pertinent et motivant.



Analyse, synthèse, mise en forme, écriture, rapidité, réactivité, rigueur, organisation,

techniques de reportage (son, montage, photo)



Mes compétences :

Rédaction

Transmettre et partager mes connaissances

Rapidité

Réactivité

Utilisation des réseaux sociaux

Synthèse

analyse

Autonomie professionnelle

Organisation du travail