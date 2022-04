Je suis ici dans le but de mettre a votre disposition: mes compétences en conception, industrialisation et tests de cartes et de systèmes électroniques .



Mes compétences :

Programmation c

Microélectronique

Cadence 16.3

ERP SAP

Recherche et Développement

Amplificateurs audio

Microchip

VHDL FPGA et Matlab

Production informatique

Altium Designer

Microsoft office

VHDL

SAP ERP

SAP

Oscilloscopes

OrCAD

Microsoft C-SHARP

Matlab

C++