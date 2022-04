Guillaume GAYAUD

LE CERFRANCE RECRUTE UN CONSEILLER D’ENTREPRISE H/F EN CREUSE



L'entreprise : Cerfrance centre Limousin ,

Association de Gestion et Comptabilité de 150 salariés spécialisée dans le domaine du conseil et de l’expertises comptable dans le secteur agricole

La mission : Assurer le conseil de gestion, réaliser l’analyse éco et financière des résultats, définir l’optimisation économique par la recherche des marges de progrès à travers une démarche d’écoute et de projection - Accompagner les chefs d’entreprises agricoles dans leurs projets et décisions à court et moyen terme, avec une vision globale prenant en compte les aspects humains , éco, juridiques, fiscaux et patrimoniaux - Mettre en place et suivre des indicateurs et tableaux de bord - Développer la vente de nos services en les adaptant aux besoins des clients



Profil recherché : Formation supérieure (mini Bac+2/BTS ACSE, Licence Pro, Ingé Agri/Agro). Idéalement 1ère expérience au même type de poste. Solides connaissances en analyse économique et financière. Maîtrise outils de pilotage de l’entreprise.



