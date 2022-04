Guillaume GAZAIX

Ingénieur polymère avec une spécialisation textile, j'ai validé différentes compétences techniques et managériales au cours de ma mission de responsable de site en Tunisie. J'ai également exploré différents postes de l'entreprise : qualité, maintenance, achats, R&D et logistique lors de mes deux années sur le site français.



Aujourd'hui j'évolue au sein d'un service Recherche et Développement, expérience me permettant de développer ma créativité alliée à mes précédentes compétences.



Mes compétences :

Textile

Tissage

Polymères

Gestion de projet

Management

Chimie

Gestion de la production