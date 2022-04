Guillaume GEFFROY

De formation commerciale supérieure, j'aime participer aux phases opérationnelles aussi bien que stratégiques, ce que m'a permis ma dernière expérience. J'ai développé également mes compétences en gestion de projet sur la pratique et le théorique avec le programme du PMI au sein d'Orsys à la Défense.

D'un tempérament ouvert et porté sur les bonnes relations humaines, je désire continuer mon cursus professionnel en mettant en oeuvre mon expérience acquise dans ce domaine couplée à mes compétences de savoir faire, tout en maintenant mon niveau d'exigence envers moi même et mes collègues.



Mes compétences :

Gestion de projet

Administration des ventes

Vente B2B

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel