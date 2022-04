Guillaume GENNARO

Diplômé de BTS Tourisme et travaillant en tant qu'employé SAV pour l'agence Chronopost Marseille Centre durant la saison d'été.

A la recherche d'un emploi qui pourrait correspondre a mon profil mais a l'écoute et intéressé par les offres qui me seront présentées.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Accueil téléphonique

Mise en rayon

Encaissement

Facturation

Accueil des clients

Internet

Réseaux sociaux

Audacity

Photofiltre

Microsoft Office