Guillaume GERMAIN

FORMATION :

Année 2006 - 2007 :

Licence professionnelle par alternance Technico-commercial en Produits et Services industriels à La Mache à Lyon : Alternance réalisée chez Emile Maurin, un distributeur industriel.



Juillet 2006 : Obtention du BTS Assistant technique d'ingénieur au lycée La Martinière Duchère à Lyon : Stage de 1ère année et projet industriel de 2ème année de BTS effectués chez « Plastic Alpes », une entreprise d’injection plastique.



Juillet 2004 : Obtention du Baccalauréat STI Génie Mécanique au lycée de l'Oiselet à Bourgoin-Jallieu.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Année 2006-2007 : Licence professionnelle TC PSI en alternance chez Emile Maurin

2006 : C.D.I étudiant à temps partiels chez Décathlon logistique le samedi

2005 : C.D.I étudiant à temps partiels chez Décathlon logistique le samedi

2004 : Inventaire de fin de mois chez E.Leclerc au mois de janvier

Décathlon logistique à Saint Quentin Fallavier durant les mois de juillet et août suivi d’un contrat à duré indéterminé à temps partiels (samedis et vacances scolaires) ;



Mes compétences :

Technique

Commercial

Ferroviaire