Guillaume GERMAIN

Mon métier ? Développer la performance des entreprises grâce à la Location Longue Durée de leur flotte de véhicules et des services à la carte.



Après 12 ans dans la transformation numérique des entreprises et des marques au sein d'agences digitales et d'ESN (Entreprise de Services Numériques), j'ai décidé de me rapprocher d'un domaine qui se conjugue un peu plus chaque jour avec le digital : celui de l'automobile.



C'est pourquoi j'ai rejoint le leader mondial de la gestion de flotte automobile multimarques et de la mobilité conducteur : le Groupe LeasePlan (www.leaseplan.fr).



# Suivez-moi sur Twitter : http://twitter.com/GuillaumeG



Mes compétences :

Digital strategy

Web analytics

Digital marketing

Internet mobile

Webmarketing

Stratégie web

Réseaux sociaux

E-commerce

Commerce B2B

Gestion de parc automobile

Automobile

Financement automobile

LLD