Guillaume GERMAIN

Je suis (chef) Opérateur de Prise de Son en audiovisuel. Depuis ma sortie de formation en Prise de son en documentaire et reportage au CIFAP (Montreuil), je participe à de nombreux tournages essentiellement en ENG pour la télévision (divers programmes TF1, M6, France 3…) et depuis peu en fiction (Courts métrages).



Titulaire d'un certificat de niveau II en composition et montage son à l'image et en Design Sonore, je pratique le montage sonore pour quelques projets.







Mes compétences :

Montage audio

Musique

PRISE DE SON