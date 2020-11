Compositeur de musiques pour films, documentaires, animation, sound designer.

Musicien, piano, guitare, basse, chant

Official website: http://www.igorstanislas.com/

http://soundcloud.com/igorstanislas-music

il est aussi auteur,compositeur,interprète et membre fondateur du groupe indie rock progressif

IGOR AND THE HIPPIE LAND

https://soundcloud.com/igorandthehippieland/sets/igor-and-the-hippie-land-dig



DISCOGRAPHIE:

2017- Wonderful Circle - Sortie le 12 Mai 2017

IGOR AND THE HIPPIE LAND - Visa le Label/Modulor Distribution (Vinyle/Digital)

https://itunes.apple.com/fr/album/wonderful-circle/id1231524605

SOLAR IMPULSE - Digital

https://www.youtube.com/watch?v=ipYodfgtuhI



2015- Disappearing World - Ep sortie le 11 Dec 2015

IGOR AND THE HIPPIE LAND - Visa le Label / Dragonwhy Productions (Vinyle/Digital)

Sortie spéciale et contribution artistique pour la COP 21qui aura lieu à Paris en fin d"année (en vinyle + download cards)

Album - Oviri- album de musique épique et symphonique de Igor Stanislas sortie digitale uniquement.

https://igorstanislas.bandcamp.com/album/oviri-2015



2014

ELECTRICITY

https://igorstanislas.bandcamp.com/album/electricity-2014

2013

Dig for victory - de IGOR AND THE HIPPIE LAND.

Mixé par Mako (Lou Douillon,Marianne Faithfull, Arno, Daho, Birkin)

Mastering Toby Mountain ( The Beach boys, David Bowie, Zappa) Ted Jensen ( Norah Jones, Springsteen, Alice in Chains)

SORTIE 23 SEPTEMBRE 2013 chez MVS Distribution-Anticraft / Dragonwhy productions

album disponible sur ITunes mais aussi dans tous les disquaires en vinyle et CD

https://itunes.apple.com/fr/album/dig-for-victory/id821832065



2010- DRAGONFLY-IGOR AND THE HIPPIE LAND

Kpjm Publishing.2010

Produit par Jean Marie Migeot (Jacques Dutronc, Paul Personne)



2009-2013-Soundtrack vol.1 (compilation for documentary)

https://igorstanislas.bandcamp.com/album/soundtrack-vol-1-2001-2013

-Exploration

https://igorstanislas.bandcamp.com/album/exploration-2013

-Soundtrack vol.3 (Dracula)

https://igorstanislas.bandcamp.com/album/dracula-2012





Plus d'informations sur l'artiste EN SOLO:

http://http://www.igorstanislas.com/

https://soundcloud.com/igorstanislas-music/sets/oviri

http://twitter.com/#!/igorstanislas

https://www.facebook.com/Igorstanislas.music



Dans IGOR AND THE HIPPIE LAND:

https://soundcloud.com/igorandthehippieland

https://www.facebook.com/Igorandthehippieland

blog: http://igorstanislas.musicblog.fr/



