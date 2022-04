Guillaume GERVAIS

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (ENSMM), j'ai débuté ma carrière chez Piaget au sein du département Développement en qualité d'agent Méthodes Mouvements puis chargé de projets industrialisation Mouvements. Ce passage aux Méthodes m'a permis de beaucoup apprendre sur les métiers et techniques de terminaison et assemblage mouvements.



Puis, au contact des activités de logistique industrielle et de production du site, couplé a mes connaissances aiguës des données de manufacturing j'ai réorienté ma carrière en prenant un poste en interne de Key User SAP couvrant ces domaines. Par cette postulation j'ai fait le choix d'intégrer un projet d'envergure pour la marque et très structurant pour les flux de l'entreprise.



Mes compétences :

Luxe

Horlogerie

Gestion de projet

Production