Guillaume GESQUIERE

De formation télécom et réseaux, j'aime etre proche de la technique tout en gérant des projets stratégiques pour des grands comptes.

Initialement développeur sur l'implémentation de RFC réseaux, j'ai évolué peu à peu vers la gestion de projets réseaux dans le domaine industriel. Puis, j'ai eu l'opportunité de gérer des projets réseaux et télécoms pour des opérateurs de téléphonie mobile et plus particulièrement dans les domaines de la Relation Client.



Ayant ainsi découvert les multiples facettes de ce domaine, je me concentre sur la gestion et direction de projets sur tous les sujets fonctionnels et techniques.



Mes compétences :

Alcatel

avaya

Chef de projet

Cisco

PMP

Relation Client

ToIP

Management

Polycom