Guillaume GHESQUIERE

Suite à ma formation d'ingénieur spécialisé en génie côtier à l'école ISITV à Toulon, j'ai effectué mon stage de fin d'études dans le bureau d'études SOGREAH CONSULTANTS (aujourd'hui ARTELIA) au sein du département MARITIME.

Je suis resté plus de 4 ans à SOGREAH réalisant des études maritimes de tout types (études hydro-sédimentaires, ouvrages portuaires et modélisation numérique) avec un statut de chef de projet.

De 2012 à 2017, j'ai travaillé en tant que chef de projet en Ingénierie Portuaire et Littorale au sein de la société EGIS PORTS (anciennement EGIS Eau, BCEOM) sur tout types de projet se rapportant au domaine maritime.

Aujourd’hui, je suis chef de projet chez ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT dans les thématiques du génie côtier et portuaire.

Je suis également passionné par les domaines liés à la météorologie, la météorologie marine, les problématiques de submersion marine que j'exerce dans le cadre de ma profession.



Mes compétences :

Sédimentologie

Gestion de projet

Ingénierie

Environnement

Météorologie Marine

Submersion marine