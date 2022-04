Guillaume GIACOMEL

Le web évoluant chaque jour, il est impératif de maintenir une veille technologique afin de rester à l’écoute du marché et ses besoins, permettant ainsi la réalisation d’applications de qualité en adéquation avec les technologies adaptées et le respect des standards et normes actuelles.



Mes compétences :

CSS

XHTML

Développement web

Intégration web

Bootstrap

Wordpress

Php

NodeJS

Angular

AngularJS

Docker

AWS

Html 5

CSS3

Lesss / Sass

Templating