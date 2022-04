Guillaume GIBERT

Actuellement en cursus ingénieur motoriste à IFP School, je suis également ingénieur en électronique des systèmes embarqués et mécatronique

Je suis un grand fan d’automobile, que ce soit le design, la mécanique, l’électronique embarquée ou encore l’aérodynamisme. Et je suis aussi compétiteur, j’adore le challenge et la compétition.

Par ailleurs, grâce à mon investissement dans l’association du Bureau Des Élèves de mon école et mes expériences d'entrepreneuriat, j’ai eu l’opportunité de gérer une équipe de trente personnes grâce à laquelle j’ai pu organiser d’importants projets et les mener à terme. Ces expériences m’ont permis de renforcer mes capacités d’adaptation, de travail en équipe et de leadership, ainsi que mon ouverture d’esprit.



Mes compétences :

Office

Xilinx

VHDL

Simulink

PSPICE

Matlab

Java

C Programming Language

SolidWorks

Catia v6

CATIA