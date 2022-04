Guillaume GIFFE

Actuellement en recherche de stage, je suis une personne extrêmement motivée et volontaire. Mon enthousiasme et mon sens des objectifs à atteindre m'aident à réaliser à bien les missions que l'on me confie.

Très organisé et polyvalent, je suis de nature curieuse et j'aime m'intéresser aux choses nouvelles.



Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office

Jardinage

Adaptabilité

Piano

Organisation du travail

Physique

Travail en équipe

Chimie

Botanique

Energies renouvelables

Développement durable

Dessin

Gestion de projet

Mathématiques