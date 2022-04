Guillaume GIGANT

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse et du DESS de Communication, Politique et Animation locales de l'Université de Paris 1, je travaille depuis sept ans dans les relations presse et la communication institutionnelle.



J'ai exercé, pendant deux ans, les fonctions de conseiller chargé de la presse et de la communication auprès du Président du Conseil général de l'Essonne.



Expatrié en Argentine, j'ai complété mon expérience professionnelle en tant que conseiller en communication institutionnelle free-lance auprès d'institutions et entreprises locales ou françaises.



J'occupe désormais le poste de consultant au sein de l'agence digitale Soyuz, dont je dirige le bureau argentin à Buenos Aires (équipe de 10 personnes).



Mes compétences :

Relations Presse

Communication

Media planning

Briefs

Stratégie de communication

Rédaction de contenus

Organisation d'évènements

Éditoriale communication

Rédaction

Communication corporate

Politique

Communication institutionnelle

Relations Publiques