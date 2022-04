Guillaume GINER

Après 13 ans d'expérience au sein du groupe Reaxis et avec comme mission la commercialisation d'un ensemble de métiers complémentaires, avec comme objectif final de proposer un panel de services aux professionnels et plus particulièrement, aux banques, sociétés d’assurance, mutuelles, prévoyance, caisses de retraite, organismes locatifs... Un pari jusqu’ici gagné, qui nécessite un travail de fond et de nouveaux projets au quotidien.



J'ai pu acquérir un savoir faire et toutes les compétences requises pour piloter un secteur en total autonomie, dans le but d'atteindre des objectifs en matière de conquête de nouveaux clients, fidélisation et le développement d'un portefeuille existant.



Mes + :

Formation et accompagnement

Gestion de comptes clés, maitrise des techniques de négociation commerciale complexes (analyse comportementale, Soutenance d'appel d'offre...)

Vision globale : Commerciale/Marketing.

Homme de terrain

Empathie



Mes compétences :

Informatique

Vente

Fidélisation client

Enquêtes

Contentieux

Recouvrement

Relation clients

Esprit d'équipe