Mickael GINER

Après une école d'ingénieur dans le domaine des matériaux et une première expérience professionnelle dans le domaine de l'aéronautique j'effectue un master 2 en management. Cette formation me permet de connaitre les bases du management et des fonctions supports d'une entreprise. Je suis aujourd'hui responsable du déploiement du lean management chez Sodexo. Je recherche des poste en gestion de projet ou en lean management dans le domaine de l'industrie.



Mes compétences :

PATRAN/NASTRAN

Hyperworks

Microsoft office

CAO

Aéronautique

VBA