Guillaume GINGUENE

• Définition des besoins avec les utilisateurs (KPI)



• Conception et intégration de base de données (UML : MCD / MPD) et optimisation des modèles, étoiles ou autres.



• Création d’Univers sous BO XI R3



• Optimisation des requêtes SQL sous Oracle Database



• Développements ETL sous Oracle avec PL/SQL



• Adaptation dans des milieux culturels et techniques très éclectiques.



Mes compétences :

Informatique

SQL

Plsql

Oracle SQL

Oracle

Business intelligence

SAP Business Objects

Data warehousing

DataStage

Oracle PL/SQL

UML/OMT

Oracle 9i

Oracle 10G

UNIX

SAP R/3

SAP Netweaver > SAP BW

Rational Rose

Perl Programming

Oracle 11g

ETL

BusinessObjects Web Intelligence

Ascential DataStage

shell scripting

XML

TOAD

Sybase Power Designer

Sun Solaris

Shell

SAP-netweaver- Business

SAP

PABX

Oracle Designer 2000

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

Mercury Quality Center

Linux

Java

Database Design

Business Objects

BIOS