Line GINGUENE

Alixio Mobilité est une filiale du Groupe Alixio. Elle met en œuvre des dispositifs collectifs et individuels de mobilité professionnelle: Espaces information conseil, accompagnement des Plans de départs volontaires, antennes emploi, gestion des mobilités internes et géographiques, accompagnement des départs en retraite er dispositifs de fin de carrière, gestion interne des compétences, outplacement individuel, bilan de compétence, externalisation et gestion des budgets de formation.

Sous la marque Anveol, elle est partenaire des Services Publiques de l'Emploi et des Institutions Publiques.

Pour plus d'information:

http://www.alixio.fr/alixio-mobilite



Mes compétences :

Coaching

Droit

Formation

Management

RECLASSEMENT

Recrutement

RPS

Conseil

Gestion de projet

Ressources humaines

Audit