Guillaume GIPOULOUX

J'ai une double compétence universitaire à la fois juridique (droit du travail et droit des affaires) et financière (Ecole supérieure de commerce).



Après plus de huit ans à évoluer dans un environnement bancaire et de commissaire aux comptes, j'ai occupé des postes de responsable administratif et financier dans des entreprises industrielles à la pointe de la recherche.



J'ai eu l'occasion de me confronter à des problématiques variées et pointues.



Mes compétences :

Contrôle interne

Contrôle de gestion

Comptabilité

Finance

Audit

SAP Finance

SAP SD

SAP MM

SAP FI

SAP CO

SAP

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel