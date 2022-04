Guillaume GIRARD

Impliqué dans le développement et la promotion des énergies renouvelables, j'interviens sur des missions très différentes au sein de deux structures en temps partagé :



- Poitou-Charentes Energies Renouvelables est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif qui investit dans des installations d'énergies renouvelables dont elle réalise tout ou partie du développement ainsi que l'exploitation (plus d'infos :Array). J'y ai d'abord assuré le développement et le suivi de réalisation d'installations photovoltaïques industrielles ( > 100 kWc) avec le regard "Maître d'Ouvrage". Depuis l'embauche d'un chargé d'affaires, mon poste a évolué vers plus de supervision.



La nécessaire adaptation de la société face aux nombreux changements de réglementation qu'a subit le solaire photovoltaïque occupe la majeure partie de mon temps. Je participe à la réflexion du Conseil d'Administration, dont je suis membre depuis 2010, sur le projet de développement de la société. J'ai notamment en charge la réalisation des plans de financement, l'étude de nouveaux modèles d'affaires mais aussi le pilotage de nos installations en fonctionnement.



- Le Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes est un pôle de compétitivité régional dédié aux éco-industries dont les énergies renouvelables sont une thématique (plus d'infos : eco-industries.poitou-charentes.fr). Cette association, qui travaille en collaboration avec le Conseil Régional, forme un important réseau d'acteurs industriels, de chercheurs, de formateurs et d'organismes publics.



Chargé de mission "énergies renouvelables", j'identifie les axes stratégiques à développer en région pour faire émerger des projets d'innovation dont le Pôle assure la coordination. Le service aux adhérents et la participation à des évènements thématiques (Salon de la Croissance Verte, Forum énergies de Poitiers) font aussi partie de mes activités.



Mes compétences :

Développement de projets

Énergies marines

Énergies renouvelables

Éolien

Photovoltaïque