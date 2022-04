Guillaume GIRARD

Bonjour,



Je suis actuellement responsable de production chez Ricoh France et j'assure le suivi et le respect d'un contrat de service qui concerne les solutions d'impression et les équipements associés pour le compte de notre client la BNP PARIBAS CARDIF.



Mon parcours de 10 ans d'expériences s'articule autour de 3 grands axes :

- La gestion informatique dans sa globalité

- La relation client à travers mon expérience en SAV

- Et depuis 5 ans la gestion de contrat de service



Mes compétences principales sont l'informatique avec une compréhension des enjeux techniques. La relation client dans des environnements rigoureux et exigeants. Et le pilotage d'un contrat de service avec une vision stratégique du compte.



Mon sens de l'initiative, de l'analyse, mon gout du challenge et mon relationnel, m'ont permis de mener à bien et en toute autonomie les missions qui me sont confiées.



Mes projets :

approfondir mes connaissances et mon savoir-faire concernant la qualité de service.



Mes compétences :

Microsoft MCP

ITIL 2001 Foundation

Esprit de service