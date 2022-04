Je m'appelle Guillaume Giraud, j'ai 20 ans et je suis actuellement en DEUST Webmaster et métiers de l'internet à Limoges. J'ai choisi cette branche car l'informatique est un domaine qui m'a toujours passionné. Je suis un sportif, j'adore pratiquer et regarder tout les sports mais surtout le foot. Je fais du foot depuis environ 15 ans maintenant. Je suis une personne qui ne recul devant rien, j'adore les défis même si ils paraissent insurmontables.