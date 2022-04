Guillaume GIRAUD

MICROSOFT: ASP.NET, Framework .Net (1.1, 2.0, 3.5, 4.0), Sharepoint 2007/2010/2013

Langage: C#, SQL, HTLM, CSS, XML /XSLT, Javascript

IDE: Visual Studio 2003/2005/2008/2010/2012

SGBDR: Sql server 2000/2005/2008/2012, Sybase ASE 12.5

Intranet/Internet: HTML, Javascript , XML

Méthodes et outils: Agile, CMMI, UML, Merise, Design pattern

Environnement: Windows XP/7/8, Windows Server 2003/2008/2012

Serveur web: IIS

Autres: TFS, SVN



Mes compétences :

Sharepoint

Asp.net

.net

Css

Html

C#

Jquery